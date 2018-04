Krijgt Stadskanaal na jarenlange onrust alsnog een gokhal?

De kans bestaat dat er in de gemeente Stadskanaal alsnog een gokhal wordt gerealiseerd. Horecaondernemer Marc van Kempen heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente. Het gemeentebestuur heeft die aanvraag in behandeling.

Van Kempen is eigenaar van Hotel Best Western in Stadskanaal. 'Toen ik ruim dertien jaar geleden naar Stadskanaal kwam om hiermee te beginnen, zou er bovenop theater Geert Teis een gokhal en een bioscoop komen', stelt hij.

'Dat was destijds de reden om mij hier te vestigen. Alleen, door veranderingen in de kansspelbelasting trok de toenmalige investeerder zich terug. Nu heb ik inderdaad zelf een aanvraag ingediend.'

Discussie

Van Kempen is niet de eerste ondernemer die het probeert. Ruim vijftien jaar geleden startte in Stadskanaal de discussie of er een gokhal moest komen, naar aanleiding van het plan van een investeerder om nabij Geert Teis een bioscoop annex speelhal te bouwen.

Dat leidde tot grote onenigheid in het gemeentehuis, waar de toenmalige wethouders Jan Bessembinders (CDA) en Jitze Warris (ChristenUnie) principieel tegen de gokhal waren.

De vergunning voor een hal voor speelautomaten kwam door de gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid. Ook GemeenteBelangen worstelde destijds met het voorstel.

Aanvraag in behandeling

Van Kempen doet nu de aanvraag in de wetenschap dat de toenmalige gewetensbezwaarde partijen (ChristenUnie en CDA) de grootste partijen in Stadskanaal zijn. 'In het verleden is er een vergunning afgegeven', stelt Van Kempen. 'Nu is mij te kennen gegeven dat de aanvraag in behandeling is.'

'Er moet naar gekeken worden'

De gemeente Stadskanaal geeft in een reactie aan dat het verzoek voor het realiseren van een gokhal binnen is. 'Daar moet naar gekeken worden', zegt een woordvoerder. De gemeente zegt nog niet te weten wanneer er een uitspraak over deze aanvraag wordt gedaan.

