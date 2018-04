Deel dit artikel:











Lees terug: Het afscheid van Pieter Smit Een klassieke brandweerauto vervoert de kist van Pieter Smit (Foto: Jeroen Bos/ 112 Groningen) (Foto: Jeroen Bos/ 112 Groningen) Het Politie Orkest Noord Nederland speelt op de ceremonie (Foto: RTV Noord) De rouwstoet aangekomen bij De Klinker in Winschoten (Foto: Marten Nauta/ RTV Noord)

Inwoners van Oldambt, genodigden en familie namen vandaag afscheid van de plotseling overleden burgervader Pieter Smit. In dit artikel lees je alles terug over de rouwstoet die door de gemeente Oldambt trok en over de afscheidsceremonie in De Klinker.