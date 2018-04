Volg hier het afscheid van Pieter Smit

Inwoners van Oldambt, genodigden en familie nemen vandaag afscheid van de plotseling overleden burgervader Pieter Smit. De route van de rouwstoet en de afscheidsceremonie in De Klinker zijn te volgen in dit artikel.

Smit werd vorige week dinsdag plotseling getroffen door een hartstilstand.

Route en uitvaart

De route begint om 9.00 uur bij de woning van Pieter Smit in Scheemda, en vervolgt vanaf daar naar Heiligerlee en door Winschoten heen. Om 11.00 uur is een besloten afscheid in cultuurcentrum De Klinker in Winschoten. Die wordt live geregistreerd door gemeente Oldambt en zal eveneens te volgen zijn in dit artikel.

We volgen het laatste afscheid van Pieter Smit in dit artikel, met verslaggevers op locatie, tweets, gesprekken en interviews. Alle informatie over de uitvaart lees je hier.

Volg het afscheid hier

