'Het scheelt dat Duits best veel overeenkomsten heeft met Gronings' (Foto: Facebook Ubbo Emmius Maarsdreef/Bewerking RTV Noord)

Het Ubbo Emmius Maarsdreef in Stadskanaal is dinsdag in Duitse sferen gehuld. Niet zonder reden, want het is de Dag van de Duitse taal. 'In deze regio is het belangrijk om goed Duits te kunnen spreken', zegt Annelies Bouman.

Bouman is, hoe kan het ook anders, docent Duits op de instroomlocatie voor alle brugklassen in Stadskanaal. Dat de school speciaal bij deze dag stilstaat, vindt ze een goed initiatief. 'Ook omdat veel kinderen op deze school later in Duitsland zullen gaan werken', zegt ze. Duits tintje Er wordt gewoon lesgegeven op de school, maar wel in een bijzondere setting. 'We hebben de kinderen opgeroepen om deze dag in een Duits tintje gekleed naar school te gaan. En dat kan op allerlei manieren, zoals in het tenue van een Duits sportteam of lederhosen.' Bouman heeft haar zin nauwelijks uitgesproken, of een collega-docent van haar komt prompt het gebouw binnengelopen in lederhosen. 'Dit pakje heb ik gekregen van mijn buurman, die eiste dat ik hierin zou lesgeven', zegt hij lachend. Creatief De scholieren zelf zijn wat ingetogener en houden het bij hun dagelijkse kleding, al zijn de kleuren zwart, rood en geel prominent aanwezig. Ook zijn sommige meiden creatief geweest met hun nagellak. 'Het is voor veel scholieren een hele uitdaging', weet Bouman. In havo 2 nam leerlinge Kim twee flesjes uit het bierkrat van haar vader mee om de Duitse sfeer in de klas wat te verhogen. 'Volgens mij is dit een Duits biermerk. En ja, de flesjes zijn echt leeg.' Ook laat ze nog Duitse vlaggetjes op haar wang tekenen. 'Maar dat gebeurt later pas', verzekert ze. Pretzels en broodjes bratwurst De schoolkantine heeft het assortiment speciaal afgestemd op deze dag. Zo zijn er berlinerbollen, käsebrötchen, pretzels en broodjes bratwurst te verkrijgen, terwijl er ondertussen Duitse hits uit de muziekinstallatie schallen. Bouman: 'Of er ook schlagerhits gedraaid worden? Dat heb ik maar aan de conciërge overgelaten.' Met de Duitse taal is het volgens de docente prima gesteld op de school. 'De meeste leerlingen kunnen goed overweg met de Duitse taal. Het scheelt dat Duits best veel overeenkomsten heeft met de Groningse taal.'