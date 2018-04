Ontspoorde trein weer teruggezet op de rails: 'Een hele klus'

Op het Hoofdstation van Groningen werd dinsdag hard gewerkt door medewerkers van ProRail om de Arriva-trein, die maandagavond op het rangeerterrein ontspoorde, weer terug op de rails te zetten.

'Een hele klus', vertelde ProRail-woordvoerder Aldert Baas dinsdagochtend. 'De trein wordt centimeter voor centimeter opgetild en verschoven, totdat deze weer op zijn plek staat.' Een vrachtwagen uitgerust met speciale vaardigheden moet daar bij helpen.

Meevaller

Aanvankelijk dacht Baas dat het zeker tot het einde van de middag zou duren voordat de trein weer op haar plek zou staan, maar bij het aanbreken van de middag was de klus al grotendeels geklaard.

'We hebben flink wat werk verricht, al zijn we nog niet helemaal klaar. Het vereist echt precisiewerk om de trein exact op de rails te zetten zoals nodig is. Anders maak je misschien meer schade dan er nu al is', zegt Baas.

'Nauwkeurig klusje'

De woordvoerder liet weten dat de trein maandag - weliswaar langzaam - precies op een wissel afkoerste en daardoor naast de rails belandde. 'Uiteindelijk stond de trein 130 centimeter naast de rails, een behoorlijke afstand. Het terugzetten van de trein, die dertigduizend kilo weegt, is een nauwkeurig karwei dat je met veel beheersing moet uitvoeren.'

Reparaties

Dat de trein ontspoorde, heeft ook financiële gevolgen. 'De voorste wielen zijn uit het spoor gelopen en beschadigd geraakt. In de garage zal moeten blijken of er nog meer gerepareerd moet worden.' Daarnaast laat Baas weten dat ook de rails moeten worden nagekeken. 'Maar dat is snel gebeurd. Woensdag zal het rangeerterrein weer operationeel zijn', besluit hij.

