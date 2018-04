Rondje Groningen: een duivelse clip en een rapduet

Een muzikaal Rondje Groningen vandaag. Met een 'duivelse' clip van Zanger Rinus en een bijzonder 'duet' van Alex Vissering en Kraantje Pappie. Dat en meer in dit Rondje Groningen.

1) Top 10 fietsergernissen

Sikkom heeft een top 10 van de grootste ergernissen voor fietsers in stad Groningen op rij gezet. De ergste? Fiets gejat natuurlijk. Maar ook het delen van de weg op de Folkingestraat (video), het aftellen van verkeerslichten en de bus in je nek scoren hoog.

2) Rinus is voor de Belgen!

We hadden 'm al gespot tijdens de opnames, maar nu is de clip af. En hoewel hij geen enkele Belgische voetballer kan noemen, moedigt Zanger Rinus de Belgen dit WK gewoon aan. Natuurlijk bij de Belg op de Grote Markt.

3) Kraantje Pappie kan wel inpakken

Alex Vissering liet gisteravond in Noord Vandaag horen hoe Kraantje Pappie zijn hit Lil' Craney heeft gemaakt. Twee presentatoren van Simone FM plakten het geluid van Vissering onder de muziek van Pappie en dat levert iets heel bijzonders op.

4) Drilboren middenin de nacht

Dit klonk sommige mensen niet als muziek in de oren. Want woon je aan de Turfsingel in de stad? Dan liep jij vandaag vast ook rond met wallen onder de ogen.

5) Tja, en dan heb je geen Facebook meer

Je zoekt iets nieuws om te bingen op Netflix en dan krijg je deze tip. Beetje sneu als je Arjen Lubach heet...

6) Fakkels voor Groningen op Koningsdag

De actie Fakkels voor Groningen, die digitaal en in de vorm van een speldje bestaat, gaat voor het Koninklijk bezoek van volgende week vrijdag ook gehuld in een oranje editie.

7) Te veel buitengestaan... of te veel binnen gezet?



Stadjer Bram Douwes reageert hardop op het nieuws. Inclusief Dotan. Voor de liefhebber. Zeg maar.

8) Betrapt!

9) Het grote nakijkcircus

Vind jij de tentamenperiode zwaar? Wat dacht je dan van je docent?

10) Winter vs lente

De komende dagen krijgen we zomerse temperaturen, maar vanmorgen viel het nog een beetje tegen.

Toch mogen we vergeleken met de VS niet klagen:

11) Bijna in prachtkleed

Lest best: deze Groningse 'bird' houdt wel van poseren.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Heus.