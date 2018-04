CDA wil meer plek voor bedrijven in Noord-Groningen

Er is te weinig plek voor lokale ondernemers om zich te vestigen in Noord-Groningen. Dat vindt het CDA in de gemeenten Bedum en Winsum. De partij wil dat hier meer terreinen voor worden aangewezen.

Bedum heeft op dit moment geen enkele bedrijfskavel beschikbaar volgens het CDA en nog twee kavels voor de combinatie wonen en werken. Ook in Winsum speelt soortgelijke problematiek.

'Ondernemers kunnen geen kant op'

In Bedum is de vraag naar extra ruimte al door de partij onder de aandacht van het college gebracht. 'Ondernemers kunnen geen kant op in Bedum en dat is een gemiste kans in deze tijd', zegt de Bedumer fractievoorzitter Kristel Rutgers.

'Er ligt een mooie kans'

In Winsum wil fractievoorzitter Peter Ritzema het ook op de agenda van de raad zetten: 'Op het bedrijventerrein Het Aanleg zijn er geen bedrijfskavels meer beschikbaar en dat is niet goed voor de economische ontwikkeling. Er ligt een mooie kans omdat het naastgelegen sportpark een andere bestemming moet krijgen'.

Onder de aandacht brengen

De partij hoopt dat de colleges het probleem ook onder de aandacht brengen in het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen. Daarin praten de provincies Drenthe en Groningen met diverse gemeenten over economisce ontwikkelingen. De twee CDA-fracties hopen dat de gemaakte afspraken over het aanwijzen van bedrijventerreinen uitgebreid kan worden.

