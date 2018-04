Supermarkt in Stad overvallen, dader gearresteerd

Een supermarkt van Jumbo aan het Linnaeusplein in de stad Groningen is dinsdagmorgen rond 10:30 uur overvallen.

De dader, een 23-jarige Stadjer, sloeg op de vlucht en werd kort daarna aangehouden. De politie heeft het sporenonderzoek inmiddels afgerond en getuigen gehoord.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat de supermarkt is overvallen. Zo werd in december 2016 een 25-jarige Stadjer tot een jaar cel en tbs veroordeeld voor een overval op de winkel.

En in 2012 overmeesterde personeel een overvaller, toen de supermarkt een C1000 was.

