Lopend Vuur: Schelden doet wél zeer

Beginnen kinderen op steeds jongere leeftijd met schelden? Volgens onderzoek van de PestThermometer, van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, is dat zo.

Het schelden begint in de groepen 6, 7 en 8. Scheldwoorden als dikzak, skelet, homo, gay of kutkind zijn populair. Bij het schelden gaat het vaak om het uiterlijk, maar ook om het gedrag van kinderen.

Het gezegde luidt dat schelden geen zeer doet. Maar wat is jouw mening daarover?

Ons Lopend Vuur van vandaag:

