Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade wil opschieten met schades onder 10.000 euro

De 'nieuwe' schades door de gaswinning van minder dan 10.000 euro worden volgens een vereenvoudigde procedure afgehandeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Dat betekent dat er niet altijd uitgebreid onderzoek door een deskundige nodig is en mensen sneller duidelijkheid kunnen krijgen over hun schadevergoeding.

Dat staat in de voorlopige werkwijze die de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen dinsdag heeft gepresenteerd. Die commissie heeft de schadeafhandeling op 19 maart overgenomen van het Centrum Veilig Wonen (CVW).

De nieuwe commissie gaat over de schadegevallen die vanaf april 2017 zijn aangemeld. Zo'n tachtig procent van alle meldingen komt volgens de commissie in aanmerking voor de simpele afhandeling.

Schadeprotocol

Het CVW heeft 11.500 schademeldingen naar de commissie overgedragen. Het gaat om meldingen die zijn gedaan toen het oude schadeprotocol ophield te bestaan.

Volgens de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade gaat het bij schades onder de 10.000 euro in de regel om enkelvoudige schades. 'Zoals bijvoorbeeld een scheur in de muur', aldus de commissie. Een voorwaarde is wel dat er aan het pand geen oude niet-afgewikkelde schades zijn.

'Schades die groter zijn dan 10.000 euro zijn vaak meervoudige schades, bijvoorbeeld fundatieherstel en schade aan een muur. Dit type schade vereist uitgebreider onderzoek waarvoor meer tijd nodig is.'

Indien mogelijk wil de commissie in haar definitieve werkwijze ook hogere schadebedragen meenemen voor de eenvoudige afhandeling.

Onafhankelijkheid

De commissie trekt een harde lijn om de onafhankelijkheid van de ingehuurde deskundigen te garanderen. 'Zij mogen nooit voor de NAM en het CVW hebben gewerkt of anderszins daarbij betrokken zijn geweest.'

Maar die harde lijn heeft ook consequenties: het aantal beschikbare deskundigen is daardoor minder groot. Dat kan weer invloed hebben op hoe snel schades kunnen worden afgehandeld.

Wekelijks honderden besluiten

'Het is onze taak zowel voortvarend en ruimhartig, rechtvaardig en onafhankelijk te besluiten in alle gevallen', zegt voorzitter Bruno van Ravels van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

'Het kost nu tijd om te leren de werkwijze in de praktijk te brengen. We starten de komende weken met kleine aantallen en bouwen dat dan verder uit. Het streven is om wekelijks honderden besluiten over schadevergoeding te kunnen nemen.'

Stuwmeer

Doordat de nieuwe commissie een stuwmeer aan bestaande schademeldingen moet wegwerken, duurt het zeker enkele maanden voordat iedereen aan de beurt is geweest. In de regel worden de oudste schademeldingen als eerste behandeld. Iemand in een acuut onveilige situatie krijgt voorrang. Daar moet zo snel mogelijk geïnspecteerd worden.

Zo'n duizend meldingen

Sinds de start van het nieuwe schadeloket afgelopen maand, zijn er zo'n duizend nieuwe schademeldingen gedaan. Woensdag begint de commissie met de eerste opnames van de schades. De commissie verwacht begin mei de eerste besluiten over de schadevergoeding te nemen.

