PvdA eist dat top Shell en NAM op matje wordt geroepen (update)

De PvdA wil dat de Tweede Kamer Shell-topvrouw Marjan van Loon en NAM-directeur Gerald Schotman ter verantwoording worden geroepen. Aanleiding is de reactie van het gasconcern op het concept voor een nieuwe Mijnbouwwet.

De NAM laat daarin weten minder verantwoordelijkheid te willen voor de gaswinning in Groningen. Dat houdt verband met het voorstel dat de minister bepaalt hoeveel gas er wordt gewonnen.

Afschuiven op belastingbetaler

Het Groningse PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageerde daarop zeer verbolgen. 'Van Loon en Schotman beloofden in januari nog garant te staan voor alle schade in Groningen. En nu proberen ze zich er met onethische, juridische argumenten onderuit te wurmen en de door hen veroorzaakte schade af te schuiven op de belastingbetaler', briest de parlementariër.

Hij wijst er verder op dat Shell heeft beloofd geen dividend meer uit te keren. 'Vorige week keerden ze opeens 150 miljoen meer uit. Daarmee laten ze Groningen voor de zoveelste keer in de kou staan', vindt Nijboer.

Korte termijn

In januari dit jaar werd in verband met een nieuw gasbesluit een hoorzitting gehouden, waarin Van Loon en Schotman aan de tand werden gevoeld door de kamer. Het PvdA-Kamerlid wil dat ze op korte termijn beiden opnieuw in een hoorzitting verschijnen om verantwoording af te leggen.

'Groningers zijn helemaal murw geraakt'

'De afgelopen vijf jaar waren ze aansprakelijk voor alle schade van de Groningers. Die zijn meestal helemaal murw geraakt, in processen en procedures. Het meeste geld is niet naar vergoedingen van Groningers gegaan, maar naar juridische procedures', zegt Nijboer dinsdagavond bij televisieprogramma Pauw.

'Die mensen zijn daar hartstikke zat van. Het was heel goed van Wiebes dat hij heeft gezegd, dat we dat als staat gaan doen. Maar ze gaan op dezelfde voet door. Ik vind het onbetrouwbaar.'

