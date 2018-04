'Buienradar voor vogels' moet vogels redden van de windmolens

De provincie Groningen gaat in de Eemshaven proefdraaien met een soort 'buienradar voor vogels'. Dat gebeurt in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Doel is het aantal dodelijke botsingen van vogels tegen windmolens met driekwart te verminderen.

Trekroute voor vogels

In de haven staan vele tientallen windmolens die duurzame energie opwekken. Maar tegelijkertijd is bij de Eemshaven ook een belangrijke trekroute voor veel vogelsoorten.

Per jaar vliegen er tussen de drie- en vijfduizend vogels tegen de wieken van een molen. Dat is een botsing die ze niet overleven. Onder meer door het plaatsen van een radar moet dat aantal fors omlaag.

Voorspelling wanneer een zwerm passeert

Met die radar, en met meteorologische modellen, kan naar verloop van tijd worden voorspeld wanneer er grote zwermen vogels langs de Eemshaven trekken. Op basis van die gegevens kunnen de windmolens tijdelijk worden stilgezet.

Omdat die gegevens minstens dertig uur van tevoren bekend zijn, kan netbeheerder Tennet op tijd maatregelen nemen om de dip in de stroomlevering op te vangen.

Komend najaar

De radar wordt komend najaar in de Eemshaven geplaatst. Het is de bedoeling dat het systeem in 2020 volledig operationeel is. Er zullen dan zeventig nieuwe windmolens op de 'vogelradar' zijn aangesloten. Later volgen nog eens negentig exemplaren.

