Monumentaal pand in Stad te koop

Het statige pand van Huize Rikkers-Lubbers aan de Heresingel in de stad Groningen staat te koop. Het monumentale pand tegenover de St. Jozefkerk stamt uit 1890 en is sinds 1933 in gebruik als huis voor 'beter gesitueerde ouderen' onder beheer van de stichting Rikkers-Lubbers.

De belangstelling voor het gebouw is enorm. Makelaar Cushman & Wakefield heeft een groot 'Te Koop' bord op de gevel hangen, maar plaatst verder geen advertenties of informatie op de website. 'De belangstelling voor het pand is zo groot, dat dat niet nodig is', laat een woordvoerder van de makelaar weten.

'De afgelopen dagen hebben we al met een aantal geïnteresseerden rondgekeken, maar het aantal geïnteresseerden is zó groot dat we een paar opendagen gaan organiseren.'

Hoedenmagazijn

Huize Rikkers-Lubbers werd in 1890 gebouwd als 'hoedenmagazijn met bovenwoningen', in opdracht van de firma H. Behrens naar een ontwerp van de Groninger architect G. Nijhuis. In 1933 werd het in gebruik genomen als 'Pension voor Dames en Heeren, uitsluitend eerste klas' Huize Rikkers-Lubbers.

Het werd gefinancierd uit de nalatenschap van het gelijknamige Groninger echtpaar dat haar vermogen naliet aan een naar hun vernoemde stichting. In 1970 kwam er een tweede locatie bij in Haren, huize Westerholm aan de Irenelaan.

Past niet in zorgbehoefte

Huize Rikkers-Lubbbers wordt nu gesloten omdat het niet meer past in de zorgbehoefte van de tegenwoordige tijd. Ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en alleen als dat niet meer gaat, worden mensen opgenomen in een verzorgingstehuis.

Het pand aan de Heresingel is minder geschikt voor deze 'intramurale zorg' en kampt met leegstand. Voor de huidige bewoners wordt vervangende huisvesting gezocht.

Herinnering aan vroeger

Op de gevel van het monumentale pand, dat ook Rijksmonument is, prijkt nog altijd het bordje 'Heeresingel' met een dubbele ee. Een herinnering aan vroeger. Wat er na het vertrek van de bewoners mee gaat gebeuren, hangt af van de nieuwe eigenaar.

Wat die voor het pand gaat betalen? De makelaar noemt geen vraagprijs maar laat geïnteresseerden een bod doen.