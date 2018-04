Werkstraf voor bedreigen klusjesman: 'Geloof mij vriend, je vingers worden eraf geknipt'

De bedreigingen werden via WhatsApp geuit (Foto: Flickr/Microsiervos (Creative Commons))

Voor het sturen van dreigende WhatsApp-berichten aan zijn klusjesman heeft een 35-jarige Stadjer een werkstraf van vijftig uur gekregen.

Poging tot afpersing vond de rechter bewezen, omdat de Groninger met die dreigementen tweeduizend euro opeiste van het slachtoffer.

'Je komt hier niet mee weg'

De klusjesman leverde wanprestaties, meende de Stadjer. Hij moest vooruitbetalen en vond dat hij daardoor tweeduizend euro misliep. Hij stuurde de klusser: 'Geloof mij vriend, je vingers worden eraf geknipt. Je komt hier niet ongestraft mee weg. Tweeduizend euro op tafel, je hebt tot dinsdagavond.'



Gouden handjes

De klusjesman betaalde niet, maar deed wel aangifte. Hij was in februari van vorig jaar door de Stadjer ingehuurd voor kleine verbouwingen.

'Ik was gewaarschuwd, omdat hij ook een drugsverslaving had. Maar ja, hij had ook gouden handjes', zei de Groninger tegen de rechter.

Dreigen mag niet

'Ook al meent u dat het geld u toekomt, u mag niet dreigen met geweld', zei de rechter. Zij hield rekening met de omstandigheden waarin alles gebeurde. Daarom is de helft van de straf voorwaardelijk.