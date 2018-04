Beslissende Europese halve finale Donar live te zien bij RTV Noord

De beslissende Europese halve finale van de basketballers Donar tegen Reyer Venezia is donderdagavond live te volgen op alle kanalen van RTV Noord.

Donar verloor vorige week in Italië met 82-72 en moet met elf punten verschil winnen om zich te plaatsen voor de finale.

Tv-uitzending begint om 19:00

De uitzending op TV Noord begint om 19:00 uur. Tot het begin van de wedstrijd om 19:30 uur beschouwt Karel-Jan Buurke samen met analist Hein Gerd Triemstra voor op de wedstrijd in MartiniPlaza met filmpjes en interviews. Beide heren verzorgen ook het livecommentaar tijdens de wedstrijd.

Als de wedstrijd is afgelopen, wordt de uitzending van Noord Vandaag van 18:00 uur herhaald.

Radio vanaf 18:00

Op de radio begint Noord Sport na het nieuws van 18:00 uur. In deze uitzending is naast het liveverslag van Donar-Venetië ook aandacht voor het duel FC Utrecht - FC Groningen. Verslaggever Henk Elderman zit in MartiniPlaza en Elwin Baas doet verslag vanuit Nieuw Galgenwaard. Marnix Kolder en Anjo Mekel zijn de analisten.

Facebook en liveblog

Ook online is er de nodige aandacht voor deze historische wedstrijd van Donar. Zo is de livestream te volgen via Facebook en hoeft de liefhebber via een liveblog niks te missen.

