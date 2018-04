Mimoun Mahi mist duel tegen FC Utrecht

FC Groningen-trainer Ernest Faber kan donderdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht niet beschikken over Mimoun Mahi.

De aanvaller viel afgelopen zondag in de competitiewedstrijd tegen Roda JC al in de eerste helft uit met een kuitblessure.

Niet op de training

Dinsdag verscheen Mahi niet op het trainingsveld en het is nog maar de vraag of hij in de laatste twee wedstrijden van het seizoen, thuis tegen Excelsior en op bezoek bij landskampioen PSV, nog wel in actie kan komen.

Niet de eerste keer

Voor de Marokkaans international is een kuitblessure niet nieuw. Zo kwakkelde hij twee seizoenen geleden tot twee keer toe met zijn kuit.

Einde WK-droom?

Voor Mahi komt deze blessure extra ongelegen. Hij hoopt nog steeds op een uitnodiging van de Marokkaanse bondscoach voor het WK in Rusland deze zomer.

Bij de laatste interlandperiode werd Mahi gepasseerd en sindsdien is hij niet veel beter gaan spelen. Door deze blessure worden zijn kansen op het WK er niet groter op.

