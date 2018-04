Loppersum krijgt snelheidsmeters met smileys én tekstjes

Als je regelmatig door Stad en provincie rijdt, ken je ze vast: de bordjes die aangeven hoe snel je rijdt. Ga je te hard, dan zie je een boos, rood gezichtje. Als je je aan de snelheid houdt, krijg je een lachend groen gezicht.

De gemeente Loppersum krijgt vanaf deze week 34 van deze snelheidsmeters. Er komen niet alleen smiley's op, maar ook tekstjes.

Modder of school

Op het gemeentehuis kunnen ze deze teksten aanpassen. 'Als er druk wordt geoogst, kunnen we bijvoorbeeld: 'Let op: modder' erop zetten', vertelt wethouder Rudi Slager.

Automobilisten kunnen ook gewaarschuwd worden voor overstekende kinderen omdat er bijvoorbeeld een school in de buurt zit.

Veiliger

De gemeente plaatst de borden in overleg met de verenigingen voor dorpsbelangen, die mochten aangeven wat de beste locaties ervoor zijn. Het doel is om de verkeersveiligheid in de gemeente te vergroten.