Lopsters willen monumentale panden beschermen bij versterking

De gemeente Loppersum wil een lijst maken waarop gemeentelijke monumenten worden aangemerkt. Het gaat hierbij om vooroorlogse panden die nog in goede en originele staat verkeren.

De monumentale status moet de gebouwen beschermen tegen rigoureuze maatregelen vanwege de versterking van woningen in het aardbevingsgebied.

De gemeente heeft op dit moment nog geen gemeentelijke monumenten. Wel heeft de raad vorige maand de karakteristieke panden en gebieden aangewezen, waar 1800 gebouwen voor in aanmerking komen.

Monumentaal interieur

Volgens wethouder Bé Schollema heeft een gemeentelijk monument meer status en gaat dat dus een stap verder:

'Karakteristiek zegt alleen iets over de buitenkant. Als je huis nog een gaaf interieur heeft, bedacht door de architecten van toen, wil je niet dat daar veel aan verknoeid wordt als je huis moet worden versterkt.'

Vrijwillig

De gemeente roept eigenaren van panden daarom op zich te melden. 'We gaan niet bij mensen aanbellen om te kijken hoe hun interieur eruitziet. Als bewoners het zelf graag willen, kan hun woning of pand in aanmerking komen voor een gemeentelijk monument', vertelt Schollema.

Loppersum wil met deze stap het cultureel erfgoed beter beschermen tegen de gevolgen van de aardbevingen.

