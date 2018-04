OM eist cel- en werkstraf voor horecabroers uit Muntendam

Een 51-jarige ondernemer uit Muntendam heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een extra centje verdiend met het telen van hennep. De Muntendammer hoorde een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen zich eisen.

Hij kreeg daarbij volgens de officier hulp van zijn 40-jarige broer. Die zou een werkstraf van tweehonderd uur, waarvan tachtig uur voorwaardelijk, opgelegd moeten krijgen. Beiden hebben het horeca-imperium van hun overleden vader overgenomen. Daarnaast exploiteerden zij gokautomaten.

Hennepresten en potgrond

Agenten deden op 10 februari 2015 een inval in een pand van de broers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela. Ze vonden geen hennepplanten. Wel lag er nog hennepresten en nog natte potgrond. Een ruimte die als droogruimte diende, voelde nog extreem warm aan. In de woningen van de mannen lag een echt wapen, neppistolen en een busje traangas.

'Eenmalige actie'

De oudste broer erkende dat hij een hennepkwekerij had, 'maar dan jaren geleden'. Een eenmalige actie, omdat dit voor veel wrijving zorgde binnen zijn huwelijk. In zijn woning vonden de agenten meerdere handgeschreven berekeningen van hennepteelt, inclusief de verdiensten en namen van personen die in de winst hebben gedeeld.

Fantasie

Het waren fictieve berekeningen, zei de man. Hij las wel eens wat in de krant en liet zijn fantasie hierop los. De officier denkt dat er in de periode van 25 juni 2014 tot 10 februari 2015 meerdere oogsten zijn geweest. Volgens de politie heeft de ondernemer daar 1,6 miljoen mee verdiend. De officier berekende anders: ruim 470.000 euro moet worden terugbetaald.

'Leugenachtige uitleg'

De officier noemde de uitleg van de verdachte 'leugenachtig'. De advocaten zeiden dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling. 'Een zaak met alleen maar verliezers', zei advocaat Willem Bierens. Die hekelde ook het feit dat de zaak onnodig lang bij het OM op de plank lag.

De rechtbank doet op 1 mei uitspraak. Over het terugbetalen van de illegale verdiensten beslist de rechtbank 14 mei.

