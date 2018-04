Provincie: extra vangrails langs kanalen niet zinvol

De provincie Groningen is niet van plan om extra vangrails te plaatsen bij provinciale wegen langs vaarwegen. Dat schrijft het provinciebestuur in antwoord op vragen van de Partij voor het Noorden.

Fractievoorzitter Bé Zwiers van die partij vroeg Gedeputeerde Staten (GS) of het zinvol is om extra vangrails te plaatsen langs kanalen. Hij deed dat onder meer na twee recente dodelijke ongelukken, waarbij twee mensen door verdrinking om het leven kwamen.

Ruim een maand geleden belandde een 84-jarige vrouw in Stadskanaal met haar auto in het water en overleed; in december kwam een 59-jarige vrouw om het leven nadat ze met haar auto bij Gaarkeuken in het Van Starkenborghkanaal terechtkwam.

Nadelen

Volgens het provinciebestuur heeft het plaatsen van extra vangrails weinig zin. 'Vangrails kunnen zeker helpen bij het voorkomen van dodelijke ongevallen door verdrinking', zo staat in het antwoord aan Zwiers.

'Maar tegelijk heeft het plaatsen van vangrails ook een aantal nadelen', luidt het antwoord verder. 'Indien een voertuig van de weg raakt is het mogelijk dat deze via de vangrail opnieuw op de weg komt, met als gevolg een frontale botsing of een botsing tegen een object.'

Daarnaast vinden GS extra vangrails ongewenst omdat motorrijders er in het geval van een ongeluk zwaarder letsel door kunnen oplopen.

2,3 miljoen euro

De provincie becijfert de kosten van het plaatsen van extra vangrails langs in totaal 34 kilometer vaarweg op 2,3 miljoen euro. Het onderhoud kost vijftigduizend euro per jaar. Volgens de provincie heeft het meer effect als dat geld op andere manieren ingezet wordt om de verkeersveiligheid te vergroten.

