Stad en provincie Groningen leggen 6 ton op tafel voor EU Music Prize

De provincie en de stad Groningen leggen elk 3 ton op tafel om de uitreiking van de EU Music Prize de komende drie jaar in Groningen te houden. De EU Music Prize is de opvolger van de EBBA, de European Border Breakers Awards.

De prijs worden jaarlijks uitgereikt aan tien jonge veelbelovende Europese artiesten die het jaar ervoor succesvol buiten de eigen landsgrenzen debuteerden. Dat gebeurt tijdens het muziekfestival Eurosonic / Noorderslag in Groningen.

Eerdere winnaars van een EBBA waren bijvoorbeeld Adele, Lykke Li, Milow en Katie Melua.

De provincie in de stad vinden het belangrijk de uitreiking van de prestigieuze prijzen in Groningen te houden. Ze ondertekenden daarom een zogeheten 'letter of support', waarin ze financiële steun toezeggen.

Ook andere Europese steden willen de uitreiking van de EU Music Prize graag binnenhalen; zo zouden onder meer Hamburg, Barcelona en Parijs ook belangstelling hebben. Het is de Europese Commissie die uiteindelijk een keus moet maken.

