Studenten en scholieren krijgen meer tijd om OV-chipkaart stop te zetten

Studenten en scholieren krijgen meer tijd om hun studentenreisproduct stop te zetten. Dat maakte minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob dinsdagmiddag bekend in de Tweede Kamer.

Dat meldt het AVROTROS-programma Radar. De minister was naar de Kamer geroepen door GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil, naar aanleiding van een uitzending van Radar.

Onduidelijkheid over afstudeerdatum

Het programma ontdekte dat jaarlijks meer dan 20.000 studenten zich te laat uitschrijven bij de DUO, omdat er onduidelijkheid is over de afstudeerdatum. Studenten denken daardoor dat ze officieel nog op school zitten, terwijl ze formeel zijn uitgeschreven door de school.

Een van de scholieren die haar verhaal vertelden tegen Radar is Katherine Ausma, scholiere van het Noorderpoort in Groningen. Ze vertelde dat het Noorderpoort aan de DUO doorgaf dat zij een maand eerder afgestudeerd zou zijn.

Hierdoor moest zij haar studiefinanciering terugbetalen en kreeg ze een boete van 919 euro, voor te lang gebruik van haar OV-chipkaart.

Maatregelen

Minister Slob kondigde in de Kamer aan dat er maatregelen worden getroffen om deze boetes te voorkomen. De minister neemt ook een suggestie mee van Kamerlid Özdil om automatisch een brief te sturen naar afstuderende studenten, over hun afstudeerdatum.

Er waren plannen om de boete omhoog te laten gaan naar 150 euro per halve maand. In de aanpassingen die minister Slob wil doen, staat dat de boete pas na drie maanden omhoog gaat naar 150 euro per halve maand. Ook krijgen ex-studenten meer tijd om zich uit te schrijven.

De Eerste Kamer moet nog instemmen met deze wetswijziging.

Lees ook:

- DUO beboet jaarlijks studenten door onduidelijkheid over afstudeerdatum