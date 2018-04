Kijk live mee naar het Kamerdebat over herindeling Haren

De VVD in de Tweede Kamer gaat als grootste coalitiepartij de herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer steunen. Haren zelf is fel tegen de fusie; de gemeente wil zelfstandig verder.

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond vanaf 18:30 uur over de samenvoeging van de drie Groninger gemeenten. Het debat is hieronder live te volgen. Mocht de stream in het onderstaande venster niet werken, dan kunt u het debat volgen via deze link.

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, SP, 50Plus en PVV hebben spreektijd aangevraagd. Er zal nog niet gestemd worden over de fusie; dat gebeurt volgende week dinsdag.

Doorpakken

Het is niet echt een verrassing dat de VVD voor de herindeling is. Dit is al een besluit van het vorige kabinet en daar zat de VVD ook in. VVD-Kamerlid Albert van den Bosch: 'Als het kabinet dit voorstelt, dan steun ik dat. Anders zou het betekenen dat het kabinet niet de waarheid spreekt en dat geloof ik niet. Daarnaast vind ik dat Haren heel veel kansen heeft gehad. Ze hebben te veel gezeten op 'we willen niet, we willen niet'. Nu is iedereen al ingedeeld en zijn ze de pineut. Dan moeten we ook doorpakken.'

Mariska Sloot, raadslid van Gezond Verstand Haren, is in Den Haag en zal het debat bijwonen. Zij is wel verbaasd dat de VVD al voor het debat met een standpunt komt. 'Als volksvertegenwoordiger moet je op de inhoud toetsen. Het is niet over till it's over', zegt de voormalige wethouder van Haren. Zij stapte vorig jaar vanwege de herindeling uit het college.

Overige partijen

De overige regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie houden de kaarten nog stijf tegen de borst, maar de kans is groot dat ook zij voor de herindeling stemmen.

Het kabinet en de provincie Groningen willen dat Haren samengaat met Groningen en Ten Boer. Ze zijn tegen een zelfstandig Haren, omdat de gemeente niet opgewassen zou zijn tegen de toekomst.

