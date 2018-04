'Gezien de populariteit van Pieter had ik wel verwacht dat er zo veel mensen zouden staan'

Hij bleek nóg geliefder dan gedacht: burgemeester Pieter Smit van Oldambt. Duizenden mensen stonden vandaag langs de route om afscheid te nemen van hún burgervader. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Indrukwekkend afscheid

De kist met het lichaam van Smit werd vervoerd in een antieke brandweerwagen. Bestuurder Henk Klooster van dat voertuig vertelt hoe hij deze dag heeft beleefd.

2) Een Duitse smaakmaker

Het is de dag van de Duitse taal. Bij ons aan tafel zit Franzis Pranger-Wiese. Als enige geeft zij Duits aan basisschoolleerlingen in onze provincie. Ze omschrijft zichzelf als smaakmaker. 'Ik hoop dat ze dan op de middelbare school voor het volledige menu gaan kiezen.'

3) Sneller en simpeler

Heeft u het afgelopen jaar aardbevingsschade gemeld en is die schade minder dan tienduizend euro? Dan is de kans groot dat uw schade sneller en simpeler wordt vergoed. Onze verslaggever Mario Miskovic legt uit wie in aanmerking komen voor deze 'eenvoudige' regeling.

4) Loon naar (hard) werken

Nu het weer beter wordt, zie je ze overal rijden: trekkers. Ronald stapt in bij loonwerker Frank Rubingh. Hij vertelt wat hij en zijn collega's allemaal doen. En hoe lang duurt hun werkdag eigenlijk?

5) Prijsvraag

Nog tien dagen en dan is het zover: Koningsdag in Groningen. Tot het zover is, hebben we dagelijks een prijsvraag over eerdere bezoeken van de koninklijke familie aan onze provincie. Bekijk hieronder de opgave van vandaag.

Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.