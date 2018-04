52 lindes tijdelijk verhuisd naar 'bomenhotel'

Rond de voormalige stortplaats De Stainkoeln in de Stad staan ruim vijftig lindes in een speciaal ingericht 'bomenhotel'. De lindes moesten plaatsmaken vanwege de werkzaamheden rond de Zuidelijke Ringweg.

Voor de meeste bomen langs de Ring was kappen onvermijdelijk. 52 lindes die langs de Lübeckweg stonden hadden meer geluk.

Verplanten naar een depot

Door de twintig jaar oude bomen te verplanten naar een depot, kunnen ze over een aantal jaren worden herplant rond op het Zuiderplantsoen.

Het tijdelijk verplaatsen van zo'n grote groep bomen is volgens groenadviseur Dirk Zwakenberg van Combinatie Herepoort 'best bijzonder'. 'In Groningen ken ik geen ander project waarbij zoveel bomen tegelijk worden verplant.'

'Geen symboolpolitiek'

Het verplanten kost veel geld, maar omgevingsmanager Bert Kramer wil niet spreken over symboolpolitiek. 'Deze bomen gaan we weer gebruiken voor een park boven de ringweg. We hebben als opdracht meegekregen om dat park direct een uitstraling te geven van een volwaardig park.'

Daarnaast is het verplanten kostenbesparend. 'Als we oudere bomen moesten kopen, waren we meer geld kwijt', legt Kramer uit.

Nieuwe verhuisoperatie

Volgens Zwakenberg vergaat het de bomen uitstekend. 'De knoppen komen al uit, dus dat is een teken dat het goed gaat.'

In het najaar volgt een nieuwe verhuisoperatie. Dan komt een nieuwe lading bomen aan in het depot.

