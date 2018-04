Deel dit artikel:











Extra flitspaal voelt als uitkomst: 'De situatie is hier niet heel veilig' Adorp heeft sinds deze week niet één, maar twee flitspalen. (Foto: De Vries Media)

Zit je niet te wachten op ongewenste post van het CJIB? Dan is het verstandig om je nu ook in Adorp strikt aan de verkeersregels te houden. Er stond al een flitspaal in het dorp en daar is nu een tweede bij gekomen.

Geschreven door Merijn Slagter

Redacteur

Floor van de Werfhorst, lid van de werkgroep Veilig Oversteken, is erg blij dat er na aanhoudende klachten van omwonenden een nieuwe flitspaal is geplaatst. 'Niet omdat mensen een bekeuring krijgen als ze te snel rijden, maar omdat we geloven dat de kinderen in het dorp veiliger van huis naar school kunnen en weer terug.' Onoverzichtelijk De weg is volgens Van de Werfhorst erg onoverzichtelijk. 'De voetpaden liggen lager dan de weg en er zijn veel afleidende elementen langs de rijbaan, dus de situatie is hier niet heel veilig', vindt ze. 'Daarnaast wordt er ongelooflijk veel door rood gereden, sensoren hebben gemeten dat dit wel tien tot twintig keer per dag gebeurt.' De flitspaal is op verzoek van de provincie Groningen door het Openbaar Ministerie (OM) geplaatst. De paal flitst weggebruikers die door rood rijden maar ook hardrijders. Een woordvoerder van het OM laat weten dat de paal nog niet werkt: 'Dit duurt nog een paar weken'. Veiligheid garanderen Naast de flitspalen zijn er ook andere maatregelen in het dorp genomen om de veiligheid op de N361 beter te garanderen. 'En dat is hoognodig', benadrukt Van de Werfhorst 'Er komen hier tienduizenden auto's per dag langs. Het zou heel plezierig zijn als dat zo veilig mogelijk gebeurt.'