Lopsters scheiden beter en betalen minder

De invoering van diftar in de gemeente Loppersum zorgt voor minder afval. Uit de eerste ervaringen blijkt dat inwoners beter scheiden, waardoor de kosten voor zowel de gemeente als de inwoners zelf omlaag gaan.

Sinds begin dit jaar betalen de Lopsters 22 eurocent per kilo voor hun restafval. De groene container wordt gratis geleegd.

Goedkoper

De gemeente wil met diftar de kosten voor de afvalstoffenheffing omlaag brengen. De kosten voor de verwerking van groenafval zijn laag. Het verbranden van restafval is een stuk duurder, vandaar dat de gemeente zo min mogelijk restafval wil.

Volgens wethouder Bé Schollema gooiden sommige inwoners eerst nog etensresten en tuinafval in de grijze container. 'Daardoor wordt het zwaarder, waardoor de kosten omhoog gaan. Ook kan dat verbrand worden, dus dat hoort daar niet in thuis. Als je het goed scheidt, is iedereen goedkoper uit.'

Enkele mensen maken nu misbruik van het gratis legen van de groene bak. Uit een controle onder 162 containers in Middelstum maandag bleek dat bij 11 huishoudens restafval in de groene container zat, wat in de grijze bak moet.

Boetes

Aangezien het systeem nog nieuw is, krijgen inwoners die hiermee over de schreef gaan eerst een waarschuwing. 'We gaan er vanuit dat ze het per ongeluk doen, dus daarom voeren we eerst een fatsoenlijk gesprek. Op den duur zullen we het gaan beboeten', zegt Schollema.

Het precieze bedrag van deze boete is nog niet bekend, maar het zal volgens de wethouder rond de 250 euro worden, ter hoogte van de afvalstoffenheffing van vorig jaar. 'Dan kun je beter die 22 cent per kilo betalen', aldus Schollema.

