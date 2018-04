Deel dit artikel:











Het is lente in huize Kool (Foto: RTV Noord)

Er zijn genoeg problemen in het aardbevingsgebied, heeft onze vlogger Itamar Kool regelmatig aan den lijve ondervonden. Maar ook in Noord-Groningen is het gras weer gaan groeien. Is de temperatuur weer gaan stijgen. En wint het licht het weer van het donker...

