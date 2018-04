SP in motie: 'Geen cent compensatie naar Shell en NAM'

Shell en de NAM moeten geen enkele compensatie krijgen voor het stoppen van de gaswinning in Groningen. Dat is de strekking van een motie die de SP woensdag indient.

Dat gebeurt tijdens het Kamerdebat over de vraag waar de rekening van het klimaatbeleid naar toe moet.

De SP komt met de motie omdat Shell en dochterbedrijf NAM hun verantwoordelijkheid zouden ontlopen bij de schadeafwikkeling. Dat blijkt volgens de partij uit de NAM-reactie op het concept voor een nieuwe mijnbouwwet.

Minder verantwoordelijkheid

Daarin laat het gasconcern weten minder verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gaswinning in Groningen. Dat houdt verband met het voorstel dat de minister bepaalt hoeveel gas er wordt gewonnen.

Niet alleen de SP verzet zich daar tegen. Zo wil de PvdA er een hoorzitting over. En ook regeringspartij ChristenUnie is verbaasd over de opstelling van de NAM.

Onderhandelingen

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken onderhandelt met Shell en Exxon over compensatie voor het in 2030 dichtdraaien van de Groningse gaskraan. Wat de SP betreft wordt er niet betaald.

'Zodat de kosten van schade en versterking niet op de huishoudens afgewenteld kunnen worden,' licht het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman toe.

