Ruim een miljoen subsidie voor zeven projecten in Midden-Groningen

Zeven bewonersinitiatieven in Midden-Groningen krijgen in totaal 1,1 miljoen euro subsidie. Het geld komt van Kansrijk Groningen, een programma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor projecten die de leefbaarheid in het aardbevingsgebied moeten bevorderen.

Verreweg het meeste geld gaat naar plannen in Steendam: 700.000 euro. Met dat geld wordt een nieuw bevingsbestendig dorpshuis gebouwd tegenover het Podium Café. Dat pand doet nu dienst als dorpshuis, maar is verkocht. Verder wordt het dorpshart aangepakt en komt er een cultuureiland in de Damsterplas

Heel blij met subsidie

'We zijn heel blij met deze subsidie'; zegt Christiaan Wiepkema, voorzitter van Stichting Dorpshuis. Hij hoopt dat het nieuwe multifunctionele pand uiterlijk begin 2020 is gebouwd.

'Het zijn indrukwekkende plannen en het is écht mooi om te zien hoe het de leefbaarheid hier verbetert', zegt wethouder Anja Woortman.

Essentieel bedrag

De gemeente kon zelf bepalen waar de 1,1 miljoen aan werd uitgegeven zolang de projecten aan een aantal voorwaarden voldeden.

'We hadden direct een aantal bestaande projecten in het vizier. We hebben die initiatiefnemers benader' zegt Woortman. Met het geld kunnen de projecten van start, maar het is nog niet voor alle initiatieven genoeg. 'Dit is een essentieel bedrag voor de start van de projecten, maar ze moeten zelf ook nog wat geld bij elkaar sprokkelen', besluit Woortman.

Andere projecten

Behalve de plannen in Steendam krijgen ook het schoolplein van de voormalige basisschool De Ent in Hellum 30.000 euro subsidie. De MFC en het jeugdhonk in Schildwolde krijgen 2 ton subsidie, onder andere voor de nieuwbouw van jeugdsoos 't Kon Amper. Hier woedde in juli 2017 brand.

Voor het buitenterrein van een kinderboerderij in Slochteren is 150.000 euro subsidie beschikbaar, voor de realisatie van een theehuis, stallen en tuin. Overschild krijgt 70.000 euro subsidie voor de aanleg van een fietspad, dat aansluit op het 'Rondje Schildmeer'.

