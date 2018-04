NAM: 'Wij lopen niet weg voor aansprakelijkheid'

De NAM loopt 'nu en in de toekomst' niet weg voor haar financiële aansprakelijkheid voor schade ontstaan door mijnbouwactiviteiten. Dat benadrukt het gasconcern dinsdag in een verklaring.

Daarmee wordt gereageerd op alle commotie, die in de Tweede Kamer is ontstaan over een reactie van de NAM op het ontwerp van een nieuwe mijnbouwwet.

Daarin staat dat de minister van Economische Zaken bepaalt hoeveel gas er wordt gewonnen. Het gasconcern stelt in een zienswijze daarop in dat geval ook minder verantwoordelijkheden te kunnen dragen.

Geen invloed

De NAM heeft dan naar eigen zeggen ook vrijwel geen invloed meer op de gevolgen van de gaswinning en dus op de bevingen. RTV Noord maakte daar vrijdag al melding van.

De opstelling van het gasconcern is veel Kamerleden in het verkeerde keelgat geschoten. Ze trekken de conclusie dat het gasconcern haar verantwoordelijkheid ontwijkt.

Hoorzitting

Voor de PvdA is dat aanleiding om een hoorzitting aan te vragen met Shell-topvrouw Marjan van Loon en directeur Gerald Schotman van dochterbedrijf NAM. De SP wil hier morgen een motie over indienen bij het klimaatdebat in de kamer.

De NAM benadrukt in de verklaring 'de uitgangspunten van het wetsvoorstel van de minister te steunen'. Wel laat de NAM weten 'op een aantal onderdelen om verduidelijking te hebben gevraagd'.

Lees ook:

- SP in motie: 'Geen cent compensatie naar Shell en NAM'

- PvdA eist dat top Shell en NAM op matje wordt geroepen

- NAM wil minder verantwoordelijkheden dragen bij nieuwe Mijnbouwwet

- Shell wil garant blijven staan voor de NAM: 'We snappen de zorgen'