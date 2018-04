'Gedeputeerde Brouns persoonlijk beveiligd na bedreigingen'

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) wordt persoonlijk beveiligd omdat hij is bedreigd. Dat zegt partijgenoot en Kamerlid Harry van der Molen dinsdag tijdens het debat over de herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer.

'In de strijd om de zelfstandigheid van Haren is er ook een dieptepunt geweest', zei Van der Molen in het debat. 'Gedeputeerde Brouns heeft aanspraak moeten doen op persoonsbeveiliging omdat hij een doodsbedreiging heeft ontvangen.'

Herindeling

De bedreigingen zouden het gevolg zijn van de veelbesproken herindeling van Haren. Brouns en de rest van het provinciebestuur kiezen er voor om Haren samen te laten gaan met Groningen en Ten Boer. Een deel van de Harenaars wil dat niet.

Niet op ingaan

Patrick Brouns wil de beveiligingsmaatregelen en bedreigingen niet bevestigen. 'Het is verstandig voor mij om daar niet op in te gaan', zegt hij. 'Wij wonen prettig in Haren en ik functioneer gewoon. Ik maak me geen zorgen.'

Brouns zegt wel dat hij zich verbaasd heeft over de emoties die de herindeling bij mensen oproept. 'Als provinciebestuur proberen we in breed provinciaal belang afwegingen te maken ten behoeve van onze inwoners. Dat doen we met goede intenties.'

Onacceptabel

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken reageerde tijdens het debat nog op de kwestie. Zij noemt de doodsbedreigingen aan het adres van de gedeputeerde onacceptabel.

