Jawohl! Dit zijn jullie mooiste Duitse woorden

Het was dinsdag de Dag van de Duitse Taal. 'Wat is jouw favoriete Duitse woord?', vroegen wij op onze facebookpagina. Een overzicht van reacties.

'Ein Schmutzfink ist, wer nicht bedenkt, das Sauberkeit nur Freude schenkt', schrijft Anna Amsing. 'Mijn favoriete Duitse zin...stond vroeger op alle deuren van de wc's bij Raststätten...is me altijd bijgebleven!'

Gerry Mulder heeft ook goede herinneringen aan de Raststätten langs de Duitse wegen. 'Bitte sauber halten. Ihr autobahnfinck. Doet me altijd weer denken aan de vakanties naar Oostenrijk en Zwitserland vroeger, waarbij je dwars door Duitsland moest.

Die Duitsers weten overal, van een zacht woord, iets engs te maken Rina Hoeksema

Op de campings had ik vaak, naast Nederlandse, ook vaak Duitstalige vriendjes. Ik had toen nooit Duits op school gehad (pas op mn 17e voor t eerst). Door de vakanties en doordat we veel/vaak Duitse tv keken, kreeg ik heel veel mee. Tagesschau, Sportschau, krimi's Sesamstrasse en muziekprogramma's, zoals Disco en Musikladen.'

Rina Hoeksema komt met het woordt 'Schmetterling' op de proppen. 'Voor het mooiste en elegantste diertje op aarde: de vlinder. Die Duitsers weten overal, van een zacht woord, iets engs te maken.'

Bij Harm Jan Kors is de voetbalterm 'Schwalbe. 'Hebben ze in Nederlandse voetbaltermen nooit meer van kunnen maken dan fopduik.'

Sandor Soetevent vindt 'Vorführeffekt' een nominatie waar. 'Is niet te vertalen naar 't Nederlands. Het is het effect dat als er iets altijd mis gaat, tot je 't laat zien aan iemand, dan ineens gaat 't wél goed.'

Een van de langste woorden komt uit de digitale pen van Jan Groosmuller. 'Eisenbahnknotenpunkthinundherschieberhäuschen.... wisselwachtershuisje. En dan nog zeggen dat Nederlands een complexe taal is.'

Rindfleischetike ttierungsüberwachungs aufgabenübertragungsgesetz Timo Clemens

Groosmullers woordt is echter niet opgewassen tegen die van Timo Clemens. 'Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.' Dit is daadwerkelijk het langste woord in de Duitse taal en het betekent letterlijk 'Rundermarkerings- en rundvleesetiketteringsbewakingsopgavenoverdrachtswet'. Vind je dit te lang? De afkorting is minstens zo ingewikkeld: RkReÜAÜG.

Ritzenfickerhöschen. Wij wisten het niet, maar het betekent tangaslipje Hendrika Witloks Koopmans

Hendrika Witloks Koopmans heeft zich ooit op de camping de betekenis van 'Ritzenfickerhöschen' laten vertellen. 'Wij wisten het niet, maar het betekent tangaslipje.'

Doen bovenstaande Duitse woorden je helemaal niets? Wees getroost, want je bent niet de enige. 'Hoezo mooiste Duitse woord? Die is er niet', zegt Fran Grave. 'Duits is een veel te harde taal om mooi te zijn vind ik.'

Bekijk onze Facebookpost hieronder of via deze link.