Tweede Kamer kan zich vinden in samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt volgende week in met de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Dat blijkt uit het herindelingsdebat van dinsdagavond in de Tweede kamer. Volgende week stemmen de Kamerleden over het voorstel.

De Tweede Kamer debatteerde dinsdagavond over de voorliggende herindeling. Voorafgaand aan het debat hadden VVD, GroenLinks en PvdA al met zekerheid laten weten in te stemmen met de herindeling. Tijdens het debat spraken ook D66 en ChristenUnie uit in te stemmen. Met steun van die partijen kan de herindeling op een meerderheid rekenen van de Tweede Kamer.

Kamerlid Monica den Boer (D66): 'Andere gemeenten schalen op. Als Haren in z'n eentje overblijft dan zie ik niet in dat het goed gaat met Haren.' Ze denkt dat herindelen de beste optie is voor Haren. 'Het is nu tijd voor de inwoners om te starten met een nieuw verhaal en een nieuw begin.'

Twijfel van CDA

De fractie van regeringspartij CDA zegt nog te twijfelen over de kwestie. 'Daarom willen we graag antwoord van de minister op onze vragen.' Kamerlid Harry van der Molen bepleit dat een herindeling met unanieme instemming van de gemeenten voorrang genieten.

De twijfel van het CDA leek op de lachspieren te werken van PVV'er Martin Bosma. 'U probeert vanavond verstoppertje te spelen. U gaat gewoon voor stemmen. Doe nou geen toneelspel vanavond.'

Persoonlijke beveiliging Patrick Brouns

Van der Molen spreekt namens het CDA ook van een dieptepunt in de herindelingskwestie. 'Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) heeft aanspraak moeten doen op persoonlijke beveiliging omdat hij bedreigd is.'

Die uitspraak zorgde voor afkeuring van de tientallen aanwezige Harenaars op de publieke tribune. Patrick Brouns is als provinciebestuurder verantwoordelijk voor de opgelegde herindeling.

ChristenUnie

Als CDA besluit om tegen de herindeling te stemmen, dan lijkt een politieke meerderheid van de Tweede Kamer niet in gevaar te komen. De ChristenUnie is namelijk voorstander van de fusie.

'De regering heeft onvoldoende vertrouwen in de zelfstandige toekomst van Haren. De ChristenUnie deelt die zorg', zei Stieneke van der Graaf die in Groningen woont en eerder Statenlid was. Als statenlid stemde ze ook al voor de voorliggende herindeling.

Tegenstanders

SP, SGP, 50Plus en PVV pleitten dinsdagavond tegen de herindeling. 50Plus wil Haren uit de herindeling halen, om vervolgens Groningen en ten Boer samen te voegen. SGP, SP en Forum voor Democratie spraken steun uit voor dat plan.

SP-Kamerlid Ronald van Raak zei in zijn Haagse tijd, die inmiddels 15 jaar duurt, geen enkele herindeling gezien te hebben waar een plan achter zat. 'Ik heb 161 gemeenten zien opgaan in een fusie. Al die herindelingen hadden één ding gemeen. Er zat geen idee, visie of plan achter.'

'Haren is een lekker hapje voor Groningen'

PVV-Kamerlid Martin Bosma nam vooral de tijd om het beleid van minister Kajsa Ollongren de grond in te stampen, maar liet uiteindelijk weten tegen de herindeling te zijn. Tegen herindelingen in het algemeen.

'Haren is een leuk hapje voor Groningen', spreekt hij de Kamer toe. 'Reken maar dat de groene ruimte tussen Groningen en Haren aan de beurt komt. Vroeger of later.'

Reactie minister

Minister Kajsa Ollongren (D66) liet aan de Kamer weten dat ze begrip heeft voor de Harener tegenstanders van de herindeling. 'Dat mensen van zich laten horen is alleen maar mooi. Zo werkt het in onze democratie', aldus Ollongren. 'Maar er moet iets gebeuren in Haren. Ik denk dat de mensen in Haren dat zelf ook weten.'

Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over de fusie van Groningen, Haren en Ten Boer. Daarna zal het wetsvoorstel doorgaan naar de Eerste Kamer. Als die ook instemmen met de fusie, dan is de herindeling een feit vanaf 1 januari 2019.

