Mogelijk toch geen supermarkt in Ter Borch

De supermarkt die bij Ter Borch aan de A7 bij Hoogkerk moet komen, komt er misschien toch niet. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van de gemeente Tynaarlo.

Dat meldt RTV Drenthe. Hoewel een meerderheid van de raad het bestemmingsplan heeft gewijzigd, zegt de nieuwe coalitie dat de bouw van de supermarkt nog geen gelopen race is.

Volgens Casper Kloos, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo, is het bestemmingsplan nog niet ter inzage gelegd. Dit betekent dat - hoewel de raad hier in december al over heeft besloten - nog bezwaren kunnen worden ingediend. Hier kan de vernieuwde coalitie nog gebruik van maken.

De komst van de supermarkt veroorzaakte eind vorig jaar voor veel beroering onder de bevolking.

