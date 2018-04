Rondje Groningen: zomer in de lente

Een zomers Rondje Groningen in april. Met een zinderend Noorderplantsoen, een volle Hoornseplas en zelfs al een geopend buitenbad. Trouwens, waar denk jij aan als wij zeggen: 'Waddenzee'?

1) Zomer

Het was vandaag de eerste zomerse dag van 2018 en sommigen waren er al vroeg bij:



Maar het werd overal ook al snel druk:

Buiten zwemmen was ook een optie:

Tja, je hebt luxe paarden en werkpaarden:

En anderen zitten toch liever in de schaduw:

2) Bye bye Bliss!

We hadden zo mee willen varen op deze zonovergoten dag. Cruiseschip Norwegian Bliss heeft de Eemshaven verlaten. Deze gloednieuwe varende flat heeft alle tests en proefvaarten goed doorstaan en is nu klaar voor het echte werk.

3) Natuur, rust en... datakabels

Zo had je de Waddenzee vast nog nooit bekeken...

4) Dump je jassie voor een prikkie

Hou je van stappen, maar wil je geen vermogen uitgeven aan het ophangen van je jas? Doe de Giga Garderobe Quiz en ontdek plekjes waar je vast nog niet eerder aan had gedacht.

5) Je kunt een aardappel poten wanneer je wil; hij komt toch niet in april.

Of toch wel? Als je vandaag wilde aanpoten in Boven Pekela, had je in ieder geval pech.

6) Dwalen door je eigen stad

Meestal bekijk je steden en andere plekken door de ogen van toeristen. Maar hoe ziet Groningen eruit als je het bekijkt door de ogen van een inwoner?

7) Ben jij al schaakgezet op het (stads)strand?

Schaken saai? Binnen misschien, maar wat dacht je van een potje aan het strand?

8) Chillen op je auto

Waarom trouwens een stadsstrand als je ook zo kunt relaxen?

9) De jeugd van tegenwoordig

Kinderen leven in een digitale schijnwereld, ze zijn te druk met allerlei hobby's en vinden buiten spelen maar saai. Toch?

Eerst zien, dan geloven? Kijk deze drieling eens lekker buitenspelen!

10) Ga jij jezelf uitdagen?

Na de Ice Bucket Challenge en de Cinnemon Challenge is er nu de Cha Cha Slide Plank Challenge.

11) Slotakkoord

Zouden we de dag weer net zo oogverblindend afsluiten als gisteren?

