Frontale botsing op de Kromme Kolk

Op de Kromme Kolk tussen Leek en Zevenhuizen zijn dinsdagavond twee auto's frontaal op elkaar gebotst.

Door onbekende oorzaak kwam de twee wagens met elkaar in botsing vlak na de bocht bij de afslag naar Jonkersvaart. Door de klap is één van de auto's om zijn as getold en in tegengestelde richting in de berm tot stilstand gekomen.

De andere wagen stond midden op de weg, waarna de politie de weg afgesloten heeft. De in totaal drie inzittenden zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

De zwaar beschadigde voertuigen zijn weggesleept.