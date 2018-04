'Ik merk weinig nervositeit' bij bewindspersonen over dichtdraaien gaskraan

'Het gaat om groot geld, gaat om veel geld dat in de grond blijft zitten. Maar als je de mensen in het kabinet die de beslissing erover nemen spreekt, merk je juist heel weinig nervositeit.'

Dat zegt Wouter de Winther, chef parlementaire redactie van De Telegraaf, bij televisieprogramma Pauw. 'Je merkt eigenlijk een sentiment, dat er twee dingen zijn. Je hebt structureel geld. Dan gaat het om de gasinkomsten, die we jarenlang hebben genoten en nu worden afgebouwd tot nul.'

'En het gaat om de schadevergoeding en versteviging. Dat laatste is eenmalig, en daar is helemaal wel een mouw aan te passen. En ook over het structurele plaatje, denken ze dat ze er wel uit gaan komen.'

'Ik hoor er dus eigenlijk weinig nervositeit over achter de schermen. Het merkwaardige is daarbij wel dat je daar heel weinig over hoort. Om hoeveel geld gaat het? En bij wie komt die rekening uiteindelijk te liggen?', vervolgt De Winther.

'Het is natuurlijk wel zo dat als de staat voor zaken op moet draaien, dat uiteindelijk de belastingbetaler wordt. Maar zover is het volgens mij nog niet.'

