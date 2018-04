Informateur Stadskanaal: 'Er ligt een goede basis'

'Er moet nog veel gebeuren, maar er ligt een goede basis.' Dat zegt de Knoalster informateur Bert Nederveen nu hij het stokje overdraagt aan formateur Johan Hamster.

CDA, ChristenUnie, VVD en SP. Die partijen gaan het nieuwe college vormen van de gemeente Stadskanaal. Althans dat is het voorstel.

We vragen informateur Nederveen hoe het proces is gegaan.

Was het een makkie?

'Nou geen makkie, want we hebben stevige gesprekken gevoerd. Maar alle fracties stonden er positief in en de verhoudingen zijn goed. We hebben allemaal zoiets van: we gaan ervoor. Het afgelopen jaar is er ook veel gebeurd in Stadskanaal. Ik proef ook iets van een nieuwe start.'

De SP heeft verloren, maar die partij is er toch bij. Waarom?

'We hebben gekozen voor een goede afspiegeling van de raad. In Stadskanaal hebben de sociale partijen, PvdA en SP, zeven zetels. Dat is van betekenis en het is dan ook goed dat één van die partijen erbij te hebben. De SP was in de vorige periode de tweede qua zetels, nu de derde partij en we zijn eruit gekomen.

En de VVD als winnaar van de verkiezingen is een logische keuze?

'Dat denk ik wel, ook als je weer kijkt naar de afspiegeling in de raad. VVD en D66 zijn meer van de liberale kant, die zijn ook een factor van betekenis.'

In Den Haag zouden deze vier partijen een opmerkelijke combinatie zijn

'Je moet het landelijke niveau niet te makkelijk vergelijken met het plaatselijke niveau. Daar zitten grote verschillen tussen.'

Wanneer heeft Stadskanaal een nieuw college?

'Dat moet je natuurlijk aan formateur Johan Hamster vragen, maar kijk eens een maand verder. Ik heb er dan vertrouwen in dat het zover is.'

Lees ook:

- Informateur adviseert een coalitie van ChristenUnie-CDA-SP-VVD in Stadskanaal

- Geen verrassing: christelijke Knoalster partijen willen met elkaar verder

- Alles over de gemeenteraadsverkiezingen