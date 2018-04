FC Groningen met Drost in de basis tegen Utrecht

FC Groningen treedt donderdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht aan zonder de geblesseerde Mimoun Mahi en de geschorste Samir Memisevic. Juninho Bacuna keert terug in het basiselftal.

Aanvaller Mahi wordt vervangen door Jesper Drost. Drost kwam zondag in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Roda JC in het veld voor de geblesseerde Marokkaan en tekende prompt voor de 2-0 van de FC. Mahi is geblesseerd aan de kuit en heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld.

Kasper Larsen staat in de verdediging op de plaats van Samir Memisevic, die tegen Roda JC zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg en daarom geschorst is.

Warmerdam verhuist in het elftal

Juninho Bacuna keert juist terug van een schorsing. Django Warmerdam stond zondag op zijn plaats op het middenveld, maar verhuist tegen Utrecht terug naar de positie van linksback. Daardoor zit Amir Absalem donderdagavond weer op de bank.

Ludovit Reis is terug uit Slowakije waar hij vanwege privéomstandigheden was, maar zit donderdag nog niet bij de selectie.

Gat met plaats zestien

Door de overwinning tegen Roda JC heeft Groningen weer wat lucht gekregen in de strijd om lijfsbehoud. De FC is nog niet helemaal zeker van handhaving, maar wel bijna. Groningen staat nu dertiende, met een voorsprong van zeven punten op de onzekere zestiende plaats, waar Roda staat.

Na de uitwedstrijd tegen Utrecht speelt Groningen nog tegen Excelsior (thuis) en landskampioen PSV (uit).

Vorige keer: 5-1 overwinning

Het affiche FC Utrecht-FC Groningen stond 38 keer eerder op het programma in de Eredivisie. Groningen won zeven keer, zeven keer werd het gelijk en 24 keer won Utrecht.

Vooral aan de laatste ontmoeting, op 16 september 2016, bewaart de Trots van het Noorden goede herinneringen. Groningen won met 5-1, door goals van Oussama Idrissi (twee), Danny Hoesen (twee) en Tom van Weert. Namens Utrecht redde voormalig FC-speler Richairo Zivkovic de eer.

Thuis gewonnen

De thuiswedstrijd eerder dit seizoen werd met 2-1 gewonnen door Groningen. Drost en Warmerdam scoorden voor de FC.

Opstelling

De vermoedelijke opstelling: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Larsen, Warmerdam; Van de Looi, Bacuna; Doan, Drost, Hrustic; Van Weert.

Noord Sport op Radio Noord

Donderdagavond begint Noord Sport op Radio Noord om 18:00 uur. Presentator Niiwino Geertsema verzorgt de voorbeschouwing op de wedstrijd samen met analist Marnix Kolder. Vanuit het stadion in Utrecht doet Elwin Baas verslag.

Tijdens Noord Sport is ook het verslag van de beslissende Europese halve finale van de basketballers van Donar tegen het Italiaanse Reyer Venezia te horen. Henk Elderman doet verslag, Anjo Mekel is analist.

FC Utrecht-FC Groningen begint om 18:30 uur. De wedstrijd is ook te volgen via het liveblog op onze site en app.

