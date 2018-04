Zweten op de Cito-toets: 'In het begin vond ik het spannend, maar nu niet meer'

Buiten is het warm, maar ook binnen de muren van de Siebe Jan Boumaschool in Stad wordt gezweet. Want deze week wordt de Cito-toets afgenomen. Al is die niet meer zo belangrijk als vroeger.

'Eerder was de Cito-toets bepalend', zegt directeur Alie Oosterwijk. 'Het belang dat hij nu heeft, is dat de toets kan bevestigen wat wij als middelbare schooladvies ingeschat hebben.'

'Het ging op zich wel goed'

Jade en Noah zijn twee van de leerlingen die druk bezig zijn met de Cito-toets.

'Gisteren ging het op zich wel goed', zegt Jade. 'Eerst deden we taal en rekenen, daarna nog een keer taal. En toen wereldoriëntatie. Dat ging over aardrijkskunde, vandaag kan het over biologie of over geschiedenis gaan.'

Noah: 'In het begin vond ik het wel een beetje spannend, maar nu vind ik het eigenlijk niet meer heel eng.'

Op de computer of op papier

Noah maakt de toets op de computer, Jade op papier.

'Ik heb dyslexie, via de computer krijg ik een hulpprogrammaatje', zegt Noah. 'Het is de eerste keer dat ik het digitaal mag maken. En ik hoop natuurlijk dat er een mooi resultaat uitkomt.'

Vergelijking met andere scholen

Volgens directeur Oosterwijk wordt de uitslag ook gebruikt om te kijken hoe andere scholen het doen.

'Dan kan je ook kritisch kijken naar je eigen onderwerpen en resultaten. Als in vergelijkbare wijken op sommige onderdelen significant beter gescoord is, gaan we kijken hoe dat kan komen en wat we anders kunnen doen.'

Waar gaan Jade en Noah naartoe?

De twee leerlingen weten al waar ze na de basisschool naartoe gaan. 'Ik ga volgend jaar naar Parcival, de vrije school. Het lijkt me daar heel erg leuk', vertelt Noah.

Noah: 'Ik ga naar het Leon van Gelder in Vinkhuizen. Ik wil later graag met dans bezig en theater, dat lijkt me heel leuk.'

