'Halte Wroetende Mol' klinkt vanaf vandaag net iets anders

Vanaf vandaag is er een nieuw geluid te horen in de bussen van Qbuzz. Gertjan van Stralen, oud-presentator van RTV Noord, is namelijk de 'nieuwe stem' die alle haltes aankondigt.

'Als ze je daar voor vragen hoef je niet lang na te denken', zegt Van Stralen, die nu een vinkje van zijn 'bucketlist' af kan vinken.

Heel veel namen

Het inspreken van alle haltes en dienstmededlingen was een beste klus voor de ervaren voice-over: 'Het waren er echt heel, heel erg veel. Ik had geen idee dat er zo veel haltes waren.'

'En bij sommige namen weet je gewoon even niet hoe je ze uit moet spreken. Vooral bij nieuwbouwwijken is dat lastig. Dan belde ik wel eens gewoon mensen op in de straat om het te checken.'



'Nog wennen aan het idee'

Van Stralen is gewend om zichzelf terug te horen, maar zo in het openbaar vervoer is het toch anders. 'Ja, het is gewoon ontzettend grappig. Ik moet nog wel een beetje wennen aan het idee.'

De aankomende dagen wordt de stem van Van Stralen langzaam vervangen in alle bussen. De 'oude stem' van Tineke Groeneveld, die acht jaar te horen was, verdwijnt daarmee.

En wat is de meeste opvallende halte?

Dat moeten we als afsluiter natuurlijk wel even vragen. 'Dat is toch wel Wroetende Mol', zegt Van Stralen. 'Die stond in één keer in die lange lijst met namen en vond ik gewoon heel grappig.'