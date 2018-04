Gaat Westerwolde van twee gemeentehuizen naar één? 'De kans is behoorlijk groot'

De gemeentehuizen in Wedde en Sellingen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord en Groningen in Beeld)

Er komt een onderzoek naar de gemeentehuizen in Westerwolde. Op dit moment heeft de gemeente er twee, wat volgens burgemeester Leendert Klaassen 'niet heel efficiënt' is.

De gemeentehuizen staan in Wedde en Sellingen. Het zijn de oude gemeentehuizen van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, die op nieuwjaarsdag fuseerden.

Reistijd

Onder andere de vele reistijd die medewerkers hebben, omdat ze van locatie naar locatie moeten pendelen, is Klaassen een doorn in het oog: 'Dat is gewoon inefficiënt.'

Bovendien is de huidige werkwijze volgens de burgemeester niet duurzaam. 'De huidige gebouwen zijn niet allemaal up-to-date. Ook dat element wordt meegenomen.'

Opties

Na afronding van het onderzoek, dat ruim 30.000 euro kost, zijn er drie opties: de huidige gemeentehuizen behouden, teruggaan naar één locatie of een nieuw gemeentehuis bouwen.

De kans dat er straks in Westerwolde nog maar één gemeentehuis is, is volgens Klaassen 'behoorlijk groot'. 'Het is voor de kosten en doelmatigheid het beste om op één locatie te zitten.'

Dienstverlening

Daarbij moet de gemeente volgens Klaassen wel goed letten op de gemeentelijke dienstverlening. Als er straks nog maar één gemeentehuis is, zou de gemeente volgens Klaassen bijvoorbeeld meer bij mensen thuis afspraken kunnen maken. Ook de komst van gemeenteloketten is een optie, als mensen bijvoorbeeld hun nieuwe paspoort willen afhalen.

Het onderzoek, dat door een extern bureau wordt gedaan, moet rond de zomer klaar zijn. Of Klaassen de aanbevelingen overneemt, weet hij nog niet. 'We wachten tot de aanbevelingen er zijn.'

Ook is het een kwestie van geld. 'Maar mijn vermoeden is dat de huidige situatie, van twee gemeentehuizen, relatief duur is. Op termijn kan je waarschijnlijk geld terugverdienen', zegt Klaassen.

