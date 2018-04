Deel dit artikel:











'Veiligheid gaat boven alles en dat mag best wat kosten' Van Starkenborghkanaal (Foto: Gerard Kiewiet)

De mededeling van het provinciebestuur dat het plaatsen van vangrails langs kanalen in onze provincie weinig zinvol is, is het Grootegaster raadslid Harm Beute volledig in het verkeerde keelgat geschoten.

Beute wil, gesteund door de voltallige raad, een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal. Aanleiding zijn twee ongelukken waarbij automobilisten in het kanaal terecht kwamen en verdronken. Tussen de weg en het kanaal zit een berm van hooguit twee meter. We zijn vastbesloten om door te zetten, die vangrail moet er komen Harm Beute 'Veiligheid gaat boven alles' Volgens de provincie is het te duur om vangrail aan te leggen en te onderhouden. Ook zou het gevaarlijk zijn, omdat auto's die tegen de vangrail botsen kunnen terugstuitend op de weg en zo een aanrijding kunnen veroorzaken. Beute: 'Dat zijn slechte argumenten. Veiligheid gaat boven alles en dat mag best wat kosten. Helemaal tussen Eibersburen en Gaarkeuken is het gevaarlijk. Met zo'n smalle berm lig je zo in het kanaal en de kans dat je er levend uitkomt is klein.' 'Vastbesloten om door te zetten' 'Gelukkig zijn we niet afhankelijk van de provincie,' zegt Beute. 'De weg

langs het kanaal is een gemeentelijke weg. Dus is het aan de gemeente Grootegast om daar beslissingen over te nemen.' 'We zijn vastbesloten om door te zetten, die vangrail moet er komen,' sluit Beute af. Lees ook: - Provincie: extra vangrails langs kanalen niet zinvol

