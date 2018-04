Tussenstand enquête: meeste meldingen wateroverlast uit Midden-Groningen

Sinds de start van onze enquête over wateroverlast afgelopen vrijdag, zijn de meeste meldingen van wateroverlast uit Midden-Groningen gekomen.

Van de Midden-Groningers die reageerden stelt meer dan de helft meerdere keren per maand last te hebben van kelders die vollopen en straten die blank staan.

Ook overlast?

Heb jij in jouw gemeente ook last van de gevolgen van een flinke stortbui? Of loopt al het water juist heel soepel het riool in en heb je nergens last van? Laat het ons weten door onderstaande enquête in te vullen.

De enquête is nog beschikbaar tot 22 april.

