Lopend Vuur: Met dit mooie weer neem ik een vrije dag

Genieten op een strandje in de Eemshaven (Foto: Antje ten Harkel-Meijer)

Na een nat weekend hebben we een zomerse lenteweek in Groningen. De thermometer geeft een temperatuur van dik boven de 20 graden aan. Donderdag wordt het nog warmer.

De terrassen stromen vol en sommigen zoeken het verkoelende water alweer op. Hoewel de watertemperatuur nog niet hoog is.

En jij zit op kantoor, werkt in de bouw, bent onderweg of bent ergens anders op een werkvloer. Zou het niet lekker zijn om een dagje de boel de boel te laten?

Ons Lopend Vuur:



Heb jij je baas al een verzoekje gestuurd of heb je dat met jouw werk helemaal niet nodig? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Schelden doet wel zeer

Dat zegt ruim 93% van de stemmers op ons Lopend Vuur van dinsdag. Een overduidelijke uitslag dus. In totaal brachten 2558 mensen een stem uit.