Aanhanger van de baas stelen: 1450 euro boete (Foto: Katherine Kerry/Flickr (Creative Commons))

'Ik heb voor eigen rechter gespeeld, dat had niet gemoeten.' Dat zei een 27-jarige Stadjer woensdag tegen de politierechter op de vraag of hij in september een aanhanger had gestolen in Kropswolde.

Dat vergrijp komt hem te staan op een boete van 1450 euro. Rekening vereffenen De Stadjer had naar eigen zeggen nog ruim 1500 euro tegoed van het schoonmaakbedrijf waarvoor hij destijds werkte. Toen die betaling uitbleef, besloot hij een aanhanger met inhoud te stelen van de eigenaar van het bedrijf. 'De rekening was daarmee vereffend', stelde de Stadjer. Buit verkocht Camerabeelden legden de diefstal van de aanhanger met daarop een stoomcleaner vast. De Stadjer stond daarbij vol in beeld. Hij verkocht zijn buit voor 1250 euro op Marktplaats. De eigenaar van de aanhanger deed aangifte en vorderde 8000 euro van de man. Volgens hem was het schoonmaakapparaat 4000 euro waard. Schadevergoeding De rechter oordeelde dat de Stadjer een schadevergoeding van 1450 euro moet betalen. Ook kreeg hij als waarschuwing een week voorwaardelijke celstraf opgelegd, mede omdat hij eerder is veroordeeld voor diefstal.