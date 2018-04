Deel dit artikel:











Ammoniak vrijgekomen op Chemiepark Delfzijl: dijk is weer vrij (update) (Foto: Richard Degenhart / FPS)

Op het Chemiepark in Delfzijl is ammoniak vrijgekomen bij kunstvezelfabrikant Teijin Aramid. Omdat de wind richting zee staat, was een stuk van de dijk in de buurt afgezet. Die is volgens een woordvoerder van Chemiepark Delfzijl rond twaalf uur weer vrijgegeven.

Er waren meerdere brandweerkorpsen opgeroepen om de bedrijfsbrandweer van Teijin Aramid te assisteren, maar die trokken zich weer terug. Snuffelpalen geactiveerd De ammoniak is opgevangen in een bak, maar verdampt wel. Dat heeft de zogenaamde 'snuffelpalen' geactiveerd en een alarm gegeven. Er zijn volgens de brandweer geen gewonden gevallen.