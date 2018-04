VVD Haren waarschuwt college: 'Respecteer de herindeling of stap op'

Fractievoorzitter Ietje Jacobs van de VVD in Haren 'is verheugd' dat zich in de Tweede Kamer een meerderheid aftekent voor de fusie met de gemeenten Groningen en Ten Boer.

Wel waarschuwt ze collegepartijen CDA en D66: 'Respecteer de uitslag of stap op.'

Als het besluit tot een fusie met Groningen en Ten Boer volgende week formeel is goedgekeurd, 'moeten we datgene gaan doen wat in het belang is van Haren en de nieuwe gemeente', stelt Jacobs.

'Respecteer de democratische uitslag'

Ze gaat er daarom vanuit dat ook de collegepartijen die tegen de herindeling zijn meewerken.

'Ik denk dat ze dat verplicht zijn. Je hebt de democratische uitslag van een hoger orgaan te respecteren. En als ze dat niet doen, moeten ze opstappen.'

Sloot: 'Zwaar teleurgesteld in uitkomst'

Het college in Haren bestaat nog uit D66 en CDA, na het opstappen van Gezond Verstand Haren eind vorig jaar. Mariska Sloot, die destijds vertrok als wethouder vanwege de herindelingskwestie, is 'zwaar teleurgesteld in de uitkomst van het debat in Den Haag'.

'Het vertrouwen in de democratie heeft een enorme deuk gekregen. Ik denk dat de volgende opkomst bij de verkiezingen in deze gemeente heel laag zal zijn.'

'Het is nog lang niet klaar'

Sloot vestigt haar hoop nu op de Eerste Kamer, om alsnog een streep door de herindeling te zetten.

'Dat moet wetten toetsen op de juiste procedures. En volgens mij voldoen wij aan geen van de wettelijke criteria voor herindeling. Voor mij en een heleboel anderen is het nog lang niet klaar.'

Werk aan de winkel

De Tweede Kamer debatteerde dinsdagavond over de voorgenomen herindeling, die volgende week in stemming komt. Dat lijkt een hamerstuk, nu de meerderheid voor is.

Er is werk aan de winkel, stelt Jacobs. 'We moeten hard aan de slag voor de nieuwe gemeente, want er is een hoop te doen. Ik hoop dat we elkaar de hand kunnen schudden en zeggen: 'Er is een nieuwe tijd aangebroken, laten we er wat moois van maken'.'

