Deel dit artikel:











Fietser raakt 'mogelijk ernstig gewond' bij ongeluk Ambulance (archief) (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Een fietser is woensdagmorgen mogelijk ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Schipborg, meldt de politie.Het slachtoffer kwam op de Borgweg in botsing met een auto. De politie en brandweer zijn op de plek van het ongeluk om hulp te verlenen.